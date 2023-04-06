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Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область: пошкоджено зерносховище

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 21:27
Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область: пошкоджено зерносховище Фото: окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область: пошкоджено зерносховище (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові за добу 6 квітня здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. На жаль, є руйнування", - сказано в повідомленні.

У Середино-Будській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл. Зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті цього було пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище.

"Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл - шість прильотів. Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів - вісім прильотів. Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ допомогою БПЛА", - розповіли в ОВА.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Там було зафіксовано 10 пострілів з АГС. У Новослобідській громаді зафіксовано 11 прильотів під час артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів.

Крім того, російські окупанти в черговий раз завдали удару по прикордонні Сумської області. Було зафіксовано 3 "прильоти", ймовірно, зі ствольної артилерії.

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