Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область: пошкоджено зерносховище
Російські військові за добу 6 квітня здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. На жаль, є руйнування", - сказано в повідомленні.
У Середино-Будській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл. Зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті цього було пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище.
"Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл - шість прильотів. Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів - вісім прильотів. Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ допомогою БПЛА", - розповіли в ОВА.
На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Там було зафіксовано 10 пострілів з АГС. У Новослобідській громаді зафіксовано 11 прильотів під час артилерійського обстрілу.
Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів.
Крім того, російські окупанти в черговий раз завдали удару по прикордонні Сумської області. Було зафіксовано 3 "прильоти", ймовірно, зі ствольної артилерії.
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