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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджено зерносховище та приватний будинок

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Сумська область, Четвер 30 березня 2023 20:48
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджено зерносховище та приватний будинок Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 30 березня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано 13 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період із 16:20 до 16:55 район населеного пункту Рожковичі потрапив під мінометний обстріл.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.

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