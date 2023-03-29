ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни за добу обстріляли чотири громади Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Середа 29 березня 2023 21:49
Росіяни за добу обстріляли чотири громади Сумської області Фото: окупанти вкотре обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 березня, росіяни обстріляли 4 територіальні громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій чотирьох громад Сумської області, а саме:

  • Білопільської;
  • Зноб-Новгородської;
  • Шалигинської;
  • Середино-Будської.

По Білопільській громаді був обстріл з міномету – 16 прильотів. Крім того, росіяни обстрілювали територію з САУ - 24 прильоти та АГС - 29 пострілів.

З мінометів росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду, загалом зафіксовано 4 прильоти.

Середино-Будську громаду ворог обстрілював з території Росії використовуючи ствольну артилерію. За добу окупанти нанесли 2 удари по території громади.

По Шалигинській громаді було зафіксовано 12 прильотів зі ствольної артилерії.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна