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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: повреждены зернохранилище и частный дом

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Сумская область, Четверг 30 марта 2023 20:48
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: повреждены зернохранилище и частный дом Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 марта, российские войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано 13 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 16:20 до 16:55 район населенного пункта Рожковичи попал под минометный обстрел.

"О потерях среди местного населения информация не поступала", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.

Напомним, накануне россияне обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 24 марта российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области, тогда враг применял, в том числе и авиабомбы.

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