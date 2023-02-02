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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: було 120 "прильотів"

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Сумська область, Четвер 02 лютого 2023 22:14
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: було 120 "прильотів" Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти завдавали ударів по:

  • території Есманьської громади з мінометів – 16 "прильотів";
  • Білопільській громаді також із мінометів - "31 приліт";
  • Шалигинській громаді з РСЗВ – 16 "прильотів".

При цьому війська РФ скинули на територію одного із сіл Середино-Будської громади чотири міни. В результаті частково зруйновано три приватні будинки та лінія електропередач.

"На щастя, без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Було понад 30 "прильотів".

Крім того, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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