ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: было 120 "прилетов"

Новина українською →
Сумская область, Четверг 02 февраля 2023 22:14
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: было 120 "прилетов" Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных громад области: Есманьской, Шалигинской, Середино-Будской и Белопольской. Было зафиксировано 120 "прилетов", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты наносили удары по:

  • территории Эсманьской громаде из минометов - 16 "прилетов";
  • Белопольской громаде также из минометов - "31 прилет";
  • Шалыгинской громаде из РСЗО - 16 "прилетов".

При этом войска РФ сбросили на территорию одного из сел Середино-Будской громады четыре мины. В результате частично разрушены три частных дома и линия электропередач.

"К счастью, без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Было более 30 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников