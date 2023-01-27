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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов

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Сумская область, Пятница 27 января 2023 21:54
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 27 января, российские военные обстреляли приграничье Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Facebook.

Так, в период с 17:30 до 17:45 зафиксировано 4 обстрела, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Бачевск.

По данным командования, потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли приграничье Черниговской области.

Ранее сообщалось, что 26 января российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Кроме того, 25 января российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

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