Росіяни надвечір обстріляли Сумську область з мінометів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК Північ .

З 16:00 до 16:10 повідомили про 6 приходів в районі н.п. Будівельне Глухівської громади. Втрат серед військових та цивільних не має. Удар попередньо був нанесений з міномету 120 мм.

З 18:40 до 19:05 було зафіксовано 8 приходів, ймовірно з такого ж міномету, проте вже в районі н.п. Кренидівка Шосткінського району. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.