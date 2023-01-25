ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни надвечір обстріляли Сумську область з мінометів

Новость на русском →
Сумська область, Середа 25 січня 2023 21:04
Росіяни надвечір обстріляли Сумську область з мінометів Фото: росіяни надвечір обстріляли Сумську область з мінометів (скрін відео громадське)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 січня, російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.

З 16:00 до 16:10 повідомили про 6 приходів в районі н.п. Будівельне Глухівської громади. Втрат серед військових та цивільних не має. Удар попередньо був нанесений з міномету 120 мм.

З 18:40 до 19:05 було зафіксовано 8 приходів, ймовірно з такого ж міномету, проте вже в районі н.п. Кренидівка Шосткінського району. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли будівлю міської ради та лікарні у Бахмуті

А внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Запоріжжя загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область окупанти
NEWS
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон