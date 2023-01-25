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Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ

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Сумська область, Середа 25 січня 2023 21:56
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ Фото: Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Росіяни завдали 60 ударів по прикордонню. Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах", - йдеться у повідомленні.

  • По Есманській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг;
  • Білопільська громада: ворог з артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів;
  • Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів;
  • Зноб-Новгородська громада теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.

"У всіх випадках без постраждалих та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 січня, російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.

Російські окупанти обстрілюють Сумську область. Вчора ввечері для атаки одного з міст регіону вони використали освітлювальні снаряди.

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