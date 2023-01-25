Фото: Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ (GettyImages)

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Росіяни завдали 60 ударів по прикордонню. Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах", - йдеться у повідомленні. По Есманській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг;

Білопільська громада: ворог з артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів;

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів;

Зноб-Новгородська громада теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів. "У всіх випадках без постраждалих та руйнувань", - додали в ОВА.