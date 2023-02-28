Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період з 15:20 до 15:45 росіяни завдали п'ять ударів зі ствольної артилерії по району села Тимоновичі.

За даними військових, унаслідок обстрілу втрат серед особового складу та техніки немає.

Водночас інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Для обстрілів вони використовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.