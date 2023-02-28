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Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области

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Вторник 28 февраля 2023 17:19
Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 февраля, прокремлевские войска обстреляли приграничье Черниговской области. Всего зафиксировано пять "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 15:20 до 15:45 россияне нанесли пять ударов из ствольной артиллерии по району села Тимоновичи.

По данным военных, в результате обстрела потерь среди личного состава и техники нет.

В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

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