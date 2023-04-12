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Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області: є пошкодження

Фото: Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 12 квітня, збройні формування РФ обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 "прильотів" з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни обстріляли:

  • Есманську громаду з артилерії, внаслідок чого пошкоджено АЗС;
  • Миропільську громаду з артилерії, пошкоджено два приватних домогосподарства;

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, напередодні окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Окрім того, росіяни вчора обстріляли Донецьку область. В результаті одна людина загинула, вісім постраждали.

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Сумська областьВійна Росії проти України