Войска РФ обстреляли пять общин Сумской области: есть повреждения

"В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад - Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Эсманской. Зафиксировано 75 "прилетов "из минометов, артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Так, россияне обстреляли:

Эсманскую общину из артиллерии, в результате чего повреждена АЗС;

Миропольскую общину из артиллерии, повреждены два частных домохозяйства;

По сообщениям военных, пока формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, накануне оккупационные войска обстреляли девять общин Сумской области. Всего зафиксирован 91 "прилет".

Кроме того, россияне вчера обстреляли Донецкую область. В результате один человек погиб, восемь пострадали.

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