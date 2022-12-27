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Войска РФ обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области: есть погибший и раненые

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Вторник 27 декабря 2022 16:32
Войска РФ обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области: есть погибший и раненые Фото: войска РФ обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 27 декабря, обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Олешек Евгения Рыщука.

Сообщается, что в результате обстрела погиб один человек, также несколько человек получили ранения разной тяжести.

"В результате обстрелов оккупантами города Олешки выбило окна в многоэтажке Жилпоселок 5А", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

Отметим, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

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