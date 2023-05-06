Війська РФ обстріляли Нікопольський район, застосовують освітлювальні снаряди, - глава РВА

Російські війська сьогодні вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Прибережні території – активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.
За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.
Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.
Крім того, внаслідок ворожої атаки у Нікопольському районі також постраждав фермерський господарство.
Також мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби у вихідні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.