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Війська РФ обстріляли Нікопольський район, застосовують освітлювальні снаряди, - глава РВА

Фото: війська РФ обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прибережні території – активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.

За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Крім того, внаслідок ворожої атаки у Нікопольському районі також постраждав фермерський господарство.

Також мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби у вихідні.

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