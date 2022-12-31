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Війська РФ обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню

Фото: війська РФ обстріляли місто Нікополь із використанням РСЗВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами глави РВА, внаслідок обстрілу є незначні руйнації, але люди не постраждали. У межах інших територій району – без надзвичайних ситуацій.

"Висока ймовірність нічного артилерійського обстрілу прибережних територій нашого району, тому прошу мешканців провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 21 грудня шість разів направляли "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім того, вночі 20 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами". На день раніше загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

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