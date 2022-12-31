Войска РФ обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня

Российские военные сегодня, 31 декабря, обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
По словам главы РВА, в результате обстрела есть незначительные разрушения, но люди не пострадали. В пределах других территорий района – без чрезвычайных ситуаций.
"Высока вероятность ночного артиллерийского обстрела прибрежных территорий нашего района, поэтому прошу жителей провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил Евтушенко.
Напомним, что оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.
Кроме того, ночью 20 декабря россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами". Днем раньше захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.
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