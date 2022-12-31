Войска РФ обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня

Российские военные сегодня, 31 декабря, обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам главы РВА, в результате обстрела есть незначительные разрушения, но люди не пострадали. В пределах других территорий района – без чрезвычайных ситуаций.

"Высока вероятность ночного артиллерийского обстрела прибрежных территорий нашего района, поэтому прошу жителей провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил Евтушенко.