Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 21 грудня шість разів скеровували "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець. Резніченко розповів про наслідки атак ворога: у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

у Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному секторі. Рятувальники вогонь уже приборкали. "В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА. Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)