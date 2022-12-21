Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти в ніч на 21 грудня шість разів скеровували "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів про наслідки атак ворога:
- у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.
- у Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному секторі. Рятувальники вогонь уже приборкали.
"В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Росіяни вночі накрили "Градами" Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, окупанти 20 грудня обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.
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