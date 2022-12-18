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Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області: є постраждалий

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Неділя 18 грудня 2022 08:05
Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області: є постраждалий Фото: Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 18 грудня п'ять разів обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

"У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу, він лишився лікуватися вдома", - зазначив Резніченко.

Окрім цього, в місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

"У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені. В решті районів протягом ночі було кілька тривог, але минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, окупанти протягом 17 грудня обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Всього було зафіксовано 20 ворожих "прильотів".

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