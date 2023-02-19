Війська РФ обстріляли з мінометів п'ять громад у Сумській області

У неділю, 19 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область, внаслідок чого постраждали п'ять громад регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської", - йдеться у повідомленні.
Так, окупанти обстріляли:
Внаслідок обстрілів немає ні постраждалих, ні руйнувань.
Нагадаємо, 18 лютого окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог бив із міномета, зафіксовано 15 "прильотів" біля села Бунякине Конотопського району.
Крім того, 17 лютого росіяни завдали ударів по семи громадам у Сумській області. У регіоні противник випустив ракети, а також обстріляв з артилерії та мінометів.
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