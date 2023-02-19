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Войска РФ обстреляли из минометов пять общин в Сумской области

Фото: Войска РФ обстреляли из минометов пять общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 19 февраля, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область, в результате чего пострадали пять общин региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы пяти территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Миропольской, Краснопольской, Юнаковской", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты обстреляли:

  • Миропольскую общину из минометов с территории РФ - три "прилета";
  • Белопольскую общину из миномета. Зафикисровано 22 "прилета";
  • Краснопольскую общину из минометов - 28 "прилетов";
  • Новослободскую общину - с территории РФ противник сбросил 20 мин;
  • Юнаковскую общину из минометов - всего пять "прилетов".

В результате обстрелов нет ни пострадавших, ни разрушений.

Напомним, 18 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг бил из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.

Кроме того, 17 февраля россияне нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.

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