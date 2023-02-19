Войска РФ обстреляли из минометов пять общин в Сумской области

В воскресенье, 19 февраля, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область, в результате чего пострадали пять общин региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня враг совершил обстрелы пяти территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Миропольской, Краснопольской, Юнаковской", - говорится в сообщении.
Так, оккупанты обстреляли:
В результате обстрелов нет ни пострадавших, ни разрушений.
Напомним, 18 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг бил из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.
Кроме того, 17 февраля россияне нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В регионе противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.
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