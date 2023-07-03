Війська РФ обстріляли Марганець і Нікополь з артилерії. Поранена жінка

"Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше", - зазначив чиновник.

Жінці, яка постраждала в результаті ударів окупантів, 86 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан постраждалої характеризується як задовільний.

Також голова ОВА розповів про руйнування у Нікополі. Було пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто. Руйнування отримав газопровід та лінія електропередач, а також було розбито сонячну панель.

Лисак додав, що цієї ночі бійці ЗСУ збили над областю ворожий ударний дрон "Шахед-136".

Наслідки російських обстрілів у Дніпропетровській області 3 липня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війська РФ майже щоденно гатять по Дніпропетровській області, активно використовуючи реактивну артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Найчастіше під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, під час минулого ворожого обстрілу, 1 липня, у Нікопольскому районі були пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква, а також кілька будинків.

Також повідомлялося, що 26 червня під удар потрапило приватне підприємство Нікополя. Тоді загинули 51-річна жінка та 50-річний чоловік.