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Росіяни вдень обстріляли Нікопольский район: є руйнування

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Субота 01 липня 2023 23:43
Росіяни вдень обстріляли Нікопольский район: є руйнування Фото: росіяни обстріляли Нікопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Вдень, 1 липня, росіяни вчергове обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, окупанти випустили з артилерії 10 снарядів, внаслідок чого є руйнування.

"Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто", - написав Лисак.

Водночас повідомляється, що постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни майже щоденно гатять по Дніпропетровській області, використовуючи реактивну артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. Найчастіше під удар потрапляє Нікополь та район.

Наприклад, 26 червня під удар потрапило приватне підприємство міста. Тоді загинули 51-річна жінка та 50-річний чоловік.

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Нікополь Дніпропетровська область вибухи
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