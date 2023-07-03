Войска РФ обстреляли Марганец и Никополь из артиллерии. Ранена женщина

"Поздним вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь. Последнему досталось больше всего", - отметил чиновник.

Пострадавшей в результате ударов оккупантов женщине 86 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Состояние пострадавшей характеризуется как удовлетворительное.

Также глава ОВА рассказал о разрушениях в Никополе. Были повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто. Разрушения получил газопровод и линия электропередач, а также была разбита солнечная панель.

Лысак добавил, что этой ночью бойцы ВСУ сбили над областью вражеский ударный дрон "Шахед-136".

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области 3 июля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ почти ежедневно бьют по Днепропетровской области, активно используя реактивную артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. Чаще всего под удар попадает Никополь и район.

Так, во время прошлого вражеского обстрела, 1 июля, в Никопольском районе были повреждены столовая, админздание и церковь, а также несколько домов.

Также сообщалось, что 26 июня под удар попало частное предприятие Никополя. Тогда погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.