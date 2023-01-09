ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 09 января 2023 23:16
Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото) Фото: Войска РФ обстреляли Краматорск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 9 января, поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Сообщается, что два человека, которые находились в машине, погибли. О раненых и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Обновлено (23:24)

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты поздно вечером нанесли удары по Краматорску и Константиновке. В Константиновке ракеты упали за пределами города, никто не пострадал. В Краматорске удар пришелся на улицу Олексы Тихого.

Очевидцы также сообщают о новых взрывах в районе Краматорска.

Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Напомним, вчера, 8 ноября, ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России