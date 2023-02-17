ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли Херсон, загинула одна людина

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 17 лютого 2023 17:51
Війська РФ обстріляли Херсон, загинула одна людина Фото: Війська РФ обстріляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 17 лютого, окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міської ради в Telegram.

"На вечір 17 лютого армія РФ 10 разів обстріляла Херсонську громаду. Під вогнем перебували мкрн Острів, Житлоселище, с.Садове", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинув житель Садового.

Також внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю Херсонського факультету Одеського університету МВС, будівлю візового центру, при цьому зруйновано приватні будинки.

Фото: Війська РФ обстріляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 76 разів обстріляли Херсон та область . Внаслідок атак троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Додамо, що раніше мешканців Херсона та області закликали не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.

Крім того, у Херсоні запровадили заборону на фото- та відеофіксацію, а також використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений