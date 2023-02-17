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Войска РФ обстреляли Херсон, погиб один человек

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Херсон, Пятница 17 февраля 2023 17:51
Войска РФ обстреляли Херсон, погиб один человек Фото: Войска РФ обстреляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 17 февраля, оккупационные войска обстреляли Херсонскую общину. В результате обстрелов погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского городского совета в Telegram.

"На вечер 17 февраля армия РФ 10 раз обстреляла Херсонскую громаду. Под огнем находились микрорайон Остров, Житлоселище, с.Садовое", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб житель Садового.

Также в результате действий оккупантов повреждено здание Херсонского факультета Одесского университета МВД, здание визового центра, при этом разрушены частные дома.

Фото: Войска РФ обстреляли Херсон (t.me/kherson_miskrada)

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 76 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак три человека погибли, еще семеро получили ранения.

Добавим, что ранее жителей Херсона и области призвали не создавать массовых скоплений в связи с российскими обстрелами.

Кроме того, в Херсоне ввели запрет на фото- и видеофиксацию, а также использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

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