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Війська РФ обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники

Середа 09 жовтня 2024 07:59
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Війська РФ обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники Ілюстративне фото: біля Херсона під ворожий обстріл потрапив геріатричний центр (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центрі у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру у Telegram.

Зазначається, що загарбники гатили з артилерії по населеному пункту близько другої години ночі.

Ворог поцілив при обстрілі по території геріатричного центру у Степанівці (село, що входить у Херсонську міську громаду).

"Поранення дістали двоє медичних працівників", - передали в облпрокуратурі.

Після цього було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - розповіли в Херсонській облпрокуратурі.

Війська РФ обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники

Нагадаємо, цей геріатричний центр, розташований за 9 км від Херсона, страждає від російських ударів вже не вперше. Так, росармія била по цьому медзакладу для літніх людей у Степанівці ще у 2022 році.

Також зазначимо, неодавно, 19 вересня, російські терористи вдарили керованою авіабомбою по Сумському геріатричному пансіонату. На момент атаки у закладі перебували близько 300 пацієнтів разом з персоналом. Внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина, понад 10 зазнали поранень.

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