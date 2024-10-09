Войска РФ обстреляли гериатрический центр под Херсоном, ранены медработники

Российские оккупанты этой ночью нанесли удары с применением артиллерии по гериатрическому центру в Степановке Херсонского района. В результате вражеских обстрелов пострадал медицинский персонал.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram .

Отмечается, что захватчики били из артиллерии по населенному пункту около двух часов ночи.

Враг попал при обстреле по территории гериатрического центра в Степановке (село, входящее в Херсонскую городскую общину).

"Ранения получили двое медицинских работников", - передали в облпрокуратуре.

После этого было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

"Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - рассказали в Херсонской облпрокуратуре.

Напомним, этот гериатрический центр, расположенный в 9 км от Херсона, страдает от российских ударов уже не впервые. Так, росармия била по этому медучреждению для пожилых людей в Степановке еще в 2022 году.