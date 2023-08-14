Війска РФ обстріляли за добу 9 громад у Сумській області: пошкоджені будинки

Так, 13 серпня в регіоні було зафіксовано 144 вибухи. Під вогонь російських військ потрапили Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади Сумської області.

Дані про атаки:

По території Краснопільської громади противник бив із мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Територія Хотинської громади також зазнавала мінометного обстрілу (8 вибухів).

На територію Есманської громади росіяни скинули 1 міну.

По території Середино-Будської громади війська РФ вели обстріл з мінометів (9 вибухів).

Також мінометного обстрілу зазнала Новослобідська громада (15 вибухів).

З мінометів росіяни били і по території Зноб-Новгородської громади (3 вибухи).

Територія Білопільської громади була обстріляна також із мінометів (7 вибухів).

По території Великописарівської громади противник бив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометних обстрілів було пошкоджено приватний будинок та гараж.

Територія Шалигинської громади зазнавала артилерійського обстрілу (7 вибухів).

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області, що межує з РФ, практично щодня зазнають обстрілів з боку окупантів. Найчастіше під ворожі удари потрапляють прикордонні райони. Російські війська для атак використовують міномети, артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Так, нагадаємо, 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.

Перед цим, 10 серпня, війська РФ 34 рази обстріляли населені пункти Сумської області, і внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Будинку культури та авто.

Також повідомлялося, що в результаті російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.

Крім того, на територію регіону росіяни намагаються надіслати свої ДРГ. Так, 12 серпня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що ворожа група з 10 осіб проникла у Сумську область, проте її з боєм вигнали бійці ЗСУ.