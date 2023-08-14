Войска РФ обстреляли за сутки 9 общин в Сумской области: повреждены дома

Так, 13 августа в регионе были зафиксированы 144 взрыва. Под огонь российских войск попали Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская общины Сумской области.

Данные об атаках:

По территории Краснопольской общины противник бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов был поврежден многоквартирный жилой дом.

Территория Хотинской общины также подвергалась минометному обстрелу (8 взрывов).

На территорию Эсманской общины россияне сбросили 1 мину.

По территории Середино-Будской общины войска РФ вели обстрел из минометов (9 взрывов).

Также минометному обстрелу подвергалась Новослободская община (15 взрывов).

Из минометов россияне били и по территории Зноб-Новгородской общины (3 взрыва).

Территория Белопольской общины была обстреляна также из минометов (7 взрывов).

По территории Великописаревской общины противник бил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометных обстрелов были повреждены частный дом и гараж.

Территория Шалыгинской общины подвергалась артиллерийскому обстрелу (7 взрывов).

Удары РФ по Сумской области

Населенные пункты Сумской области, которая граничит с РФ, практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны оккупантов. Чаще всего под вражеские удары попадают приграничные районы. Российские войска для атак используют минометы, артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

Так, напомним, 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.

Перед этим, 10 августа, войска РФ 34 раза обстреляли населенные пункты Сумской области, и в результате обстрелов повреждено помещение Дома культуры и авто.

Также сообщалось, что в результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.

Кроме того, на территорию региона россияне пытаются отправить свои ДРГ. Так, 12 августа командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что вражеская группа из 10 человек проникла в Сумскую область, но ее с боем выгнали бойцы ВСУ.