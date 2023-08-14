Войска РФ обстреляли за сутки 9 общин в Сумской области: повреждены дома

С территории РФ в течение суток был совершен 21 обстрел по населенным пунктам Сумской области. Под удар оккупантов попали 9 территориальных общин в приграничных районах. В результате атак были повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Так, 13 августа в регионе были зафиксированы 144 взрыва. Под огонь российских войск попали Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская общины Сумской области.
Данные об атаках:
Населенные пункты Сумской области, которая граничит с РФ, практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны оккупантов. Чаще всего под вражеские удары попадают приграничные районы. Российские войска для атак используют минометы, артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.
Так, напомним, 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
Перед этим, 10 августа, войска РФ 34 раза обстреляли населенные пункты Сумской области, и в результате обстрелов повреждено помещение Дома культуры и авто.
Также сообщалось, что в результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.
Кроме того, на территорию региона россияне пытаются отправить свои ДРГ. Так, 12 августа командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что вражеская группа из 10 человек проникла в Сумскую область, но ее с боем выгнали бойцы ВСУ.
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