Війська РФ обстріляли чотири громади у Сумській області

У середу, 8 березня, російські війська обстріляли чотири громади у Сумській області з мінометів, артилерії та стрілецької автоматичної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - зазначили в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій чотирьох громад - Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської. Зафіксовано 21 "прильот", та одна "черга" із стрілецької автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Сумської області із ствольної артилерії.

Також раніше ми писали, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли дві громади у Сумській області. Було зафіксовано 45 "прильотів" - з мінометів та артилерії:

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