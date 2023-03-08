Війська РФ обстріляли чотири громади у Сумській області

У середу, 8 березня, російські війська обстріляли чотири громади у Сумській області з мінометів, артилерії та стрілецької автоматичної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій чотирьох громад - Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської. Зафіксовано 21 "прильот", та одна "черга" із стрілецької автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.
"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Сумської області із ствольної артилерії.
Також раніше ми писали, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли дві громади у Сумській області. Було зафіксовано 45 "прильотів" - з мінометів та артилерії:
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