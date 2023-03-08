Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области

В среду, 8 марта, российские войска обстреляли четыре общины в Сумской области из минометов, артиллерии и стрелкового автоматического оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий четырех общин - Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской. Зафиксирован 21 "прилет", и одна "очередь" из стрелкового автоматического оружия", - говорится в сообщении.
"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - отметили в ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.
Также ранее мы писали, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли две общины в Сумской области. Было зафиксировано 45 "прилетов" - из минометов и артиллерии:
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