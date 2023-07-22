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Войска РФ обстреляли Бериславский район Херсонской области, есть пострадавший

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Суббота 22 июля 2023 17:57
Войска РФ обстреляли Бериславский район Херсонской области, есть пострадавший Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли Бериславский район Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали Бериславскую общину Херсонской области. В результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

Россияне из авиации сбросили три управляемые авиабомбы на Змиевку. В городе зафиксировано три "прилета" - по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству.

Из-за вражеского удара повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а также помещения фермы.

"Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, пострадал один местный житель. К сожалению, пока с мужчиной не удается установить связь", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы.

Так, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.

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