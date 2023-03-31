Війська РФ обстріляли Авдіївку: серед загиблих - дитина

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинули двоє людей, з них одна дитина 2022 року народження", - написав він.

Унаслідок обстрілів також дістали поранення двоє людей. Також через атаку ворога пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника.

Крім того, у Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.

Додамо, що 31 березня окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. Постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.