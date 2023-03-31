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Войска РФ обстреляли Авдеевку: среди погибших - ребенок

Фото: Войска РФ обстреляли Авдеевку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел по Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии - погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения", - написал он.

В результате обстрелов также получили ранения два человека. Также из-за атаки врага поврежден частный дом.

Напомним, сегодня оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии и беспилотника.

Кроме того, в Херсонской области во время работ по восстановлению электроснабжения погибли два энергетика.

Добавим, что 31 марта оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались сбежать в Херсон. Пострадали два человека.

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АвдеевкаВойна России против Украины