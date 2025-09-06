Війська РФ намагаються продавити фронт, але безрезультатно: карти ISW

5 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Така ж ситуація спостерігається і на Куп'янському напрямку.

4 та 5 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська, на захід від Куп'янська поблизу Соболівки, на північ від Куп'янська поблизу Радьківки, на північний схід від Куп'янська поблизу Кам'янки та Красного Першого, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного.

Заступник командира українського батальйону безпілотників, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються використовувати рослинність для просування та іноді відправляють російських військовослужбовців проникати на українські позиції по одному або парами з прапорами, але ця діяльність не свідчить про контроль Росії над територією.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку - на північний захід від Ставок.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська використовують тактику інфільтрації, щоб розгорнути одного або двох солдатів на Лиманському напрямку, аби уникнути прямого зіткнення з українськими силами. Російське військове командування часто ігнорує запити на логістичну підтримку від передових груп.

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та тактичних районах Костянтинівка-Дружківка і Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

На Покровському напрямку російським військам нещодавно вдалось просунутись.

Начальник штабу українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, 5 вересня повідомив, що російські війська більше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби (БНТ) для логістики, оскільки українські війська фактично перекривають російські наземні лінії зв'язку і БНТ мають труднощі з орієнтуванням на складній місцевості.

Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області - в південній частині Приморського.