5 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Такая же ситуация наблюдается и на Купянском направлении.

4 и 5 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к западу от Купянска вблизи Соболевки, к северу от Купянска вблизи Радьковки, на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и Красного Первого, на восток от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются использовать растительность для продвижения и иногда отправляют российских военнослужащих проникать на украинские позиции по одному или парами с флагами, но эта деятельность не свидетельствует о контроле России над территорией.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении - к северо-западу от Ставок.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска используют тактику инфильтрации, чтобы развернуть одного или двух солдат на Лиманском направлении, чтобы избежать прямого столкновения с украинскими силами. Российское военное командование часто игнорирует запросы на логистическую поддержку от передовых групп.

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Покровском направлении российским войскам недавно удалось продвинуться.

Начальник штаба украинского батальона, который действует на Покровском направлении, 5 сентября сообщил, что российские войска больше полагаются на беспилотные наземные транспортные средства (БНТ) для логистики, поскольку украинские войска фактически перекрывают российские наземные линии связи и БНТ имеют трудности с ориентированием на сложной местности.

Российские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области - в южной части Приморского.