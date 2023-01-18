Війська РФ намагаються наступати у Соледара і змушені переносити в тил склади: карти боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ намагаються відновити втрачені позиції

На луганському напрямі війська РФ продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції у районі Кремінної. На кадрах із геолокацією, опублікованих 17 січня, видно, що російські війська займають позиції на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, готуються до рішучого наступу в Луганській області. Зазначимо, що російські ДРГ, переодягнені в українську форму, намагалися прорвати оборону України у невстановленому районі Луганської області.

Донецький напрямок: окупанти продовжують наступати в районі Соледара

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Соледара 17 січня. Кадри, опубліковані 16 січня, показують, що російські війська, ймовірно, трохи просунулися на північ від Білогорівки (11 км на північний схід від Соледара). Російський блогер також заявив, що окупанти ведуть наступ у напрямку Благодатного (5 км на захід від Соледара).

Російські джерела раніше припускали, що захоплення Соледара віщує неминуче оточення Бахмута, або навіть відступ українських військ до Слов'янська та Краматорська, а також порушення шляхів постачання між Сіверськом та Бахмутом (траса Т0513), створюючи війська РФ плацдарм для наступу на Сіверськ. Інше російське джерело стверджувало, що захоплення Соледара дозволить російським силам зайняти Парасковіївку та перерізати ділянку дороги від Слов'янська до Бахмуту (траса E40).

Також 17 січня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївка-Донецьк, провівши спробу штурму біля Новобахмутівки (14 км на північний схід від Авдіївки). ЗСУ відбивали атаки російських військ у районі Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та в межах 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського, Мар'їнки та Перемоги. Окупанти також вели штурми біля Красногорівки (23 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (12 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Південний напрямок: окупанти обстріляли Херсон запальними боєприпасами

Окупанти у лівобережній частині Херсонської області продовжують боротися з українськими ударами. Супутникові знімки показують, що російські війська скоротили використання залізничної станції Мирне Херсонської області та інтенсивно використовували залізничну станцію в тилу в Сокологірному Херсонській області, що знаходиться значно східніше.

Окупанти 17 січня обстріляли Херсон запальними боєприпасами, що є другим зареєстрованим випадком застосування російськими військами запальних боєприпасів за останні 10 днів.