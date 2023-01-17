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ЗСУ під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25

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Соледар, Вівторок 17 січня 2023 21:37
ЗСУ під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25 Фото: Під Соледаром ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 січня, збройні сили України в боях під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗС України в Telegram.

В Повітряних силах заявили, що сьогодні близько 15:20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили ворожий пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Також РБК-Україна повідомляли, що збройні сили України показали відео знищення найсучаснішого танку Росії Т-90 "Прорив" з допомогою ПТРК Javelin.

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