Войска РФ пытаются наступать у Соледара и вынуждены переносить в тыл склады: карты боев
Российские военные обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами и применяют активные усилия для наступления в районе Соледара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Луганское направление: войска РФ пытаются восстановить утраченные позиции
На луганском направлении войска РФ продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной. На кадрах с геолокацией, опубликованных 17 января, видно, что российские войска занимают позиции к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).
По оценкам ISW, российские силы, вероятно, готовятся к решительному наступлению в Луганской области. Отметим, что российские ДРГ, переодетые в украинскую форму, пытались прорвать оборону Украины в неустановленном районе Луганской области.
Донецкое направление: оккупанты продолжают наступать в районе Соледара
Российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара 17 января. Кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись к северу от Белогоровки (11 км к северо-востоку от Соледара). Российский блогер также заявил, что оккупанты ведут наступление в направлении Благодатного (5 км к западу от Соледара).
Российские источники ранее предполагали, что захват Соледара предвещает неминуемое окружение Бахмута, или даже отступление украинских войск до Славянска и Краматорска, а также нарушение путей снабжения между Северском и Бахмутом (трасса Т0513), создавая войска РФ плацдарм для наступления на Северск. Другой российский источник утверждал, что захват Соледара позволит российским силам занять Парасковиевку и перерезать участок дороги от Славянска до Бахмута (трасса E40).
Также 17 января российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк, проведя попытку штурма возле Новобахмутовки (14 км к северо-востоку от Авдеевки). ВСУ отражали атаки российских войск в районе Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и в пределах 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского, Марьинки и Победы. Оккупанты также вели штурмы возле Красногоровки (23 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского (12 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).
Южное направление: оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами
Оккупанты в левобережной части Херсонской области продолжают бороться с украинскими ударами. Спутниковые снимки показывают, что российские войска сократили использование железнодорожной станции Мирном Херсонской области и интенсивно использовали железнодорожную станцию в тылу в Сокологорном Херсонской области, которая расположена восточнее.
Оккупанты 17 января обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами, что является вторым зарегистрированным случаем применения российскими войсками зажигательных боеприпасов за последние 10 дней.
Ранее мы писали, что вооруженные силы Украины в боях под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25.
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