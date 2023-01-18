Войска РФ пытаются наступать у Соледара и вынуждены переносить в тыл склады: карты боев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ пытаются восстановить утраченные позиции

На луганском направлении войска РФ продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной. На кадрах с геолокацией, опубликованных 17 января, видно, что российские войска занимают позиции к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

По оценкам ISW, российские силы, вероятно, готовятся к решительному наступлению в Луганской области. Отметим, что российские ДРГ, переодетые в украинскую форму, пытались прорвать оборону Украины в неустановленном районе Луганской области.

Донецкое направление: оккупанты продолжают наступать в районе Соледара

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара 17 января. Кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись к северу от Белогоровки (11 км к северо-востоку от Соледара). Российский блогер также заявил, что оккупанты ведут наступление в направлении Благодатного (5 км к западу от Соледара).

Российские источники ранее предполагали, что захват Соледара предвещает неминуемое окружение Бахмута, или даже отступление украинских войск до Славянска и Краматорска, а также нарушение путей снабжения между Северском и Бахмутом (трасса Т0513), создавая войска РФ плацдарм для наступления на Северск. Другой российский источник утверждал, что захват Соледара позволит российским силам занять Парасковиевку и перерезать участок дороги от Славянска до Бахмута (трасса E40).

Также 17 января российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк, проведя попытку штурма возле Новобахмутовки (14 км к северо-востоку от Авдеевки). ВСУ отражали атаки российских войск в районе Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и в пределах 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского, Марьинки и Победы. Оккупанты также вели штурмы возле Красногоровки (23 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского (12 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Южное направление: оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами

Оккупанты в левобережной части Херсонской области продолжают бороться с украинскими ударами. Спутниковые снимки показывают, что российские войска сократили использование железнодорожной станции Мирном Херсонской области и интенсивно использовали железнодорожную станцию ​​в тылу в Сокологорном Херсонской области, которая расположена восточнее.

Оккупанты 17 января обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами, что является вторым зарегистрированным случаем применения российскими войсками зажигательных боеприпасов за последние 10 дней.