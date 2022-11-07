Війська РФ накопичують плавзасоби біля Херсона: супутникові фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter користувача David Helms.

Про це свідчать опубліковані у мережі супутникові знімки Затона №5. Згідно з зображеннями, за останні два тижні окупанти накопичили значно більшу кількість плавзасобів, які вони можуть надалі використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями висока ймовірність провокацій з боку росіян у Херсонській області. Ворог у такий спосіб планує звинуватити ЗСУ у військових злочинах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аналітик Бенджамін Пітте показав супутникові знімки, на яких видно, як росіяни готуються до оборони Херсона .

Нещодавно окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.

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