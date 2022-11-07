RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото

Фото: оккупанты накапливают плавсредства у Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сосредотачивают большое количество плавающих средств вблизи временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пользователя David Helms.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети спутниковые снимки Затона №5. Согласно изображениям, за последние две недели оккупанты скопили значительно большее количество плавсредств, которое они могут в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области. Враг таким образом планирует обвинить ВСУ в военных преступлениях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.

Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВторжение России в Украину