Війська РФ з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

У суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Як повідомляється, з 11:50 до 12:58 в районі населеного пунтку Нововасилівка було зафіксовано 17 "приходів". З 13:30 до 13:55 повідомили про ще 11 "приходів".

За даними командування, ймовірно, окупанти використали для обстрілу 120 мм міномет. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".