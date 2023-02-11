Войска РФ из минометов обстреляли приграничье Сумской области

В субботу, 11 февраля, российские военные дважды обстреляли населенный пункт Нововасильевка Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

Как сообщается, с 11:50 до 12:58 в районе населенного пункта Нововасильевка было зафиксировано 17 "приходов". С 13:30 до 13:55 сообщили еще о 11 "приходах".

По данным командования, вероятно, оккупанты использовали для обстрела 120 мм миномет. Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".