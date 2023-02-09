Росіяни в черговий раз обстріляли Сумську область: є поранені та руйнування

Сьогодні, 9 лютого, протягом дня військові РФ здійснили обстріл 7 громад Сумської області. В результаті обстрілу був поранений чоловік та пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Під ворожий обстріл сьогодні потрапили Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Шалигинська громади. Загалом було зафіксовано 97 прильотів, у тому числі скидання 5 вибухових пристроїв з дрону.

Внаслідок російського мінометного обстрілу по одному із сіл Юнаківської громади місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. Крім того, в громаді пошкоджено один приватний будинок. Загалом було зафіксовано 10 прильотів.

В Білопільській громаді через мінометний обстріл з території РФ пошкоджено 3 приватні будинки, до того ж в результаті обстрілу відбулося займання господарчої споруди.

Постраждала від мінометів й Есманьська громада. Внаслідок обстрілу одного із населених пунктів громади пошкоджено кілька будинків та будівель.

Господарчу будівлю було пошкоджено також внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади.

"В інших громадах, на щастя, без наслідків", - додали в ОВА.