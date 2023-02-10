ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ у Луганській області відтягнулись назад через серйозні втрати, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 10 лютого 2023 23:05
Війська РФ у Луганській області відтягнулись назад через серйозні втрати, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

У Луганській області суттєво збільшилась кількість ворожих атак, проте окупанти не просуваються вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Зараз окупаційні війська дещо відтягнулись назад задля подальшого поповнення, бо їх там порозбивали разом із технікою", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що українські військові відбивають їхні атаки та контролюють ситуацію в регіоні.

За його словами, у Луганській області суттєво збільшилась кількість наступів росіян - вони зондують українську оборону. У боях з боку РФ беруть участь не тільки мобілізовані, а і кадрові військові, десантники та представники ГРУ.

Нагадаємо, що російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні.

Мобілізований росіянин втік з військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.

Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм