Війська РФ у Луганській області відтягнулись назад через серйозні втрати, - Гайдай

У Луганській області суттєво збільшилась кількість ворожих атак, проте окупанти не просуваються вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Зараз окупаційні війська дещо відтягнулись назад задля подальшого поповнення, бо їх там порозбивали разом із технікою", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що українські військові відбивають їхні атаки та контролюють ситуацію в регіоні.

За його словами, у Луганській області суттєво збільшилась кількість наступів росіян - вони зондують українську оборону. У боях з боку РФ беруть участь не тільки мобілізовані, а і кадрові військові, десантники та представники ГРУ.