Війська РФ у Луганській області відтягнулись назад через серйозні втрати, - Гайдай
У Луганській області суттєво збільшилась кількість ворожих атак, проте окупанти не просуваються вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Зараз окупаційні війська дещо відтягнулись назад задля подальшого поповнення, бо їх там порозбивали разом із технікою", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначив, що українські військові відбивають їхні атаки та контролюють ситуацію в регіоні.
За його словами, у Луганській області суттєво збільшилась кількість наступів росіян - вони зондують українську оборону. У боях з боку РФ беруть участь не тільки мобілізовані, а і кадрові військові, десантники та представники ГРУ.
Нагадаємо, що російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні.
Мобілізований росіянин втік з військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.
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