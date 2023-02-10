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Войска РФ в Луганской области оттянулись назад из-за серьезных потерь, - Гайдай

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Луганская область, Пятница 10 февраля 2023 23:05
Войска РФ в Луганской области оттянулись назад из-за серьезных потерь, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

В Луганской области существенно увеличилось количество вражеских атак, однако оккупанты не продвигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сейчас оккупационные войска несколько оттянулись назад для дальнейшего пополнения, потому что их там разбили вместе с техникой", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что украинские военные отражают их атаки и контролируют ситуацию в регионе.

По его словам, в Луганской области существенно увеличилось количество наступлений россиян - они зондируют украинскую оборону. В боях со стороны РФ участвуют не только мобилизованные, но и кадровые военные, десантники и представители ГРУ.

Напомним, что российские захватчики начали новое наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе.

Мобилизированный россиянин сбежал из воинской части, прихватив автомат. Событие произошло на оккупированной территории Луганской области.

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться.

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