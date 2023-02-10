У Луганській області російський мобілізований втік з автоматом з військової частини, - ЗМІ

Мобілізований росіянин втік з військової частини, прихопивши автомат. Подія сталася на окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

За даними ЗМІ, втікачем виявився 42-річний Олексій з Санкт-Петербурга. Попередньо, мобілізований 8 лютого самостійно покинув військову частину окупантів, яка дислокується у Луганській області. Росіян прихопив з собою автомат АК-74 та боєкомплект.

Своїм товаришам-окупантам мобілізований сказав, що планує поїхати додому. Зробити це він збирався через Ростовську область Росії.

Окупанти розшукують у Луганські області, а також поліція у Ростовській, Бєлгородські та Воронезькій областях РФ.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що солдата, який втік зі зброєю з України, виявили та ліквідували у Липецькій області РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.