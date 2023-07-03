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Окупанти у Лисичанську перетворили всі лікарні на військові госпіталі, - МВА

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Лисичанськ, Понеділок 03 липня 2023 07:45
Окупанти у Лисичанську перетворили всі лікарні на військові госпіталі, - МВА Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів.

Про це розповів начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телеканалу "Прямий".

Як зазначив чиновник, зараз усі лікарні Лисичанська були переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти.

"Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги громадянським жителям", - сказав керівник МВА.

Так, резюмував Шибіко, мешканці Лисичанська наразі позбавлені доступу до медицини.

За його словами, інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені, тому місцеві жителі не можуть придбати ліки.

Також голова МВА розповів, що у Лисичанську оселилася велика кількість російських військових. У місті деякі квартали окупанти закрили місцевих жителів.

Ситуація на фронті у Луганській області

Сили оборони України в ході контрнаступних операцій просуваються на кількох напрямках і ведуться запеклі бої. Як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр 2 липня, війська противника намагаються контратакувати і рушили вперед на Сватівському напрямку в Луганській області.

Вона додала, що окупанти атакують Білогорівку та Серебрянку, і ситуація досить складна.

Перед цим у Міноборони повідомляли, що кілька днів тому на Луганщині бійці ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, й закріплюються на зайнятих рубежах.

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